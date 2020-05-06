Brent может подорожать

Начало исполнения обязанностей по соглашению ОПЕК+ между США, Саудовской Аравией, Россией и другими странами по обеспечению устойчивых цен на нефть на энергетических биржах приводит к росту цен на нефть Brent, которая в настоящее время торгуется на уровне 25-26 долларов за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики отмечают, что тенденция роста цен продолжится.

В центре внимания трейдеров находятся показатели по запасам нефти и бензина в США, которые будут опубликованы сегодня в 18:30 по бакинскому времени

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

На международных валютных биржах курс EUR/USD торгуется ниже уровней сопротивления предыдущих месяцев, основной причиной чего являются негативные фундаментальные показатели Еврозоны, связанные в основном с инфляцией, из-за чего евро находится под давлением. Согласно техническому анализу, пока цена евро находится ниже отметки в 1,1 доллара, снижение может продолжаться и до 1,08 доллара.

В пятницу в 16:30 по бакинскому времени будут объявлены важные фундаментальные показатели по рынку труда из Германии, внешнеторговому обороту из Франции и инфляции из США.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD также находится под давлением на фоне роста доллара. Согласно анализу, если цена одного фунта останется ниже 1,25 доллара в течение текущей недели, то следует ожидать вторую волну снижения до 1,23 доллара за фунт.

Турецкая лира

Курс USD/TRY, который последний год колеблется на максимуме, также продолжает повышаться, и пока остается выше уровня поддержки. Подорожание может продолжаться до 7,1 турецких лир за доллар.

Прогнозы по инфляции, которые были опубликованы в понедельник, также указывают на то, что цены в стране не будут расти, что может привести к ослаблению динамики снижения курса лиры.

Золото

Наличие в мире экономического кризиса приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов разбавляется предложением, вызывая сопротивление на отметке в 1700 долларов за унцию (54,7 доллара/грамм). В ближайшей перспективе рост цены за унцию ожидается до отметки в 1651 доллар (53,1 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.