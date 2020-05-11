В SOCAR рассказали о дальнейших планах по разработке месторождения «Карабах»

Во второй половине этого года планируется начать установку платформы для разработки месторождения "Карабах" в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Опорный блок платформы уже практически готов - его построила наша дочерняя компания Bos Shelf. Вслед за этим планируется дизайн и конструкция верхнего блока платформы. На платформе планируется пробурить шесть нефтедобывающих и три водонагнетательные скважины. На основе подводной технологии на месторождении будут пробурены также две газодобывающие скважины", - сказал Ахмедов.

По его словам, в зависимости от конъюнктуры следующих лет, будет принято наиболее оптимальное решение касательно использования продукта, добываемого с месторождения.

Отметим, что SOCAR и Equinor подтвердили факт открытия нефтегазового месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия, в 120 километрах к востоку от Баку.

Согласно информации, бурение первой оценочной скважины на месторождении началось 23 декабря 2019 года. Она была пробурена плавучей буровой установкой "Деде Горгуд" на глубине 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, обнаруженных на месторождении объемов нефти и газа достаточно для его экономически эффективной разработки. Предварительные оценочные геологические запасы месторождения составляют более 60 миллионов тонн нефти.