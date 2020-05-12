Совокупный капитал AG Bank - минус 167 млн манатов

Совокупный капитал AG Bank составляет, по последним данным, минус 167 млн манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Центробанке Азербайджана.

Напомним, что ранее ЦБА принял решение о введении внешнего администрирования в нескольких банках страны.

"Внешний администратор обнаружил, что финансовое положение AG Bank - крайне неудовлетворительное и подтвердил полную утерю банком своего капитала", - сообщили в ЦБА.

Было обнаружено, что 51% выданных банком кредитов - необслуживаемые. После всех необходимых уточнений и расчетов совокупный капитал банка составил минус 167 млн манатов. Для восстановления капитальной позиции AG Bank, по данным Центробанка, требуется 212 млн манатов.

В Центральном банке отметили, что 99% размещенных в AG Bank вкладов были застрахованы и будут компенсированы держателям депозитов в полном объеме.

"Исполнение обязательств AG Bank и других банков, у которых была отозвана лицензия, начнется с возврата денег вкладчиков", - заявили в Центральном банке.