Эльман Рустамов: В выполнении банками своих обязательств проблем не наблюдается

В финансовом секторе Азербайджана наблюдаются положительные тенденции. В первые 4 месяца рост кредитного портфеля составил 1,9%. Основным источником являются бизнес-кредиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции, посвященной аннулированию лицензий NBC Bank и AG Bank.

По его словам, рост в бизнес-кредитах составил 4,1%, в ипотечных кредитах - 5,2%, а потребительские кредиты уменьшились на 4,1%.

"Банками предоставлены новые кредиты на сумму 4,1 млрд. манатов. Банковский сектор активно участвует в финансировании реального сектора. Имеются ликвидные средства, превышающие 8 млрд. манатов, в выполнении банками своих обязательств проблем не наблюдается. Банки своевременно выполняют обязательства. Система выплат стабильна", - отметил Э.Рустамов.