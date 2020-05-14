Инам Керимов об экспорте сельхозпродукции в период карантина

В период карантина проблем с экспортом азербайджанской сельхозпродукции нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев объявил развитие аграрной сферы приоритетным направлением. Для сведения к минимуму воздействие пандемии коронавируса на сельское хозяйство по поручению главы государства приняты надлежащие меры.

"В стране продолжаются меры по борьбе с пандемией и ее последствиями. В частности, предприняты все необходимые шаги, чтобы не допустить возникновения проблем и сбоев в аграрной отрасли, деятельности фермеров, обеспечении граждан сельхозпродукцией. В настоящее время деятельность в аграрном секторе продолжается с соблюдением требований особого режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров. В то же время, нет никаких проблем с перевозкой продуктов питания как между регионами, так и городами. Сегодня мы осмотрели хозяйства, сельскохозяйственную инфрастуктуру в Хачмазском и Губинском регионах. Как известно, Губа-Хачмазский экономический район специализируется на производстве овощей, фруктов, и доля этих районов в экспорте сельскохозяйственной продукции велика. В период карантина никаких проблем с экспортом сельхозпродукции нет", - сказал Инам Керимов.

Министр добавил, что обилие урожая фермеров позволит им поставлять продукцию на местный рынок, а также экспортировать ее в зарубежные страны.