Танкер "Лачин" будет перевозить грузы в черноморском и средиземноморском бассейнах

В Азербайджане принято решение о том, что первый танкер национального производства "Лачин", введенный в эксплуатацию при участии Президента Ильхама Алиева в декабре прошлого года, будет осуществлять грузоперевозки в иностранных водах под азербайджанским флагом, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), передает Day.Az.

Согласно информации, заправленный дизельным топливом танкер "Лачин" уже готов к первому рейсу. Корабль отправится из Бакинского порта в грузинский порт Кулеви. Он пройдет через внутренние воды России через Волго-Донской канал и направится в Турцию после дополнительной загрузки в Кулеви. Перевозимый танкером "Лачин" груз планируется доставить в турецкий порт Гебзе.

Отныне корабль с постоянным экипажем из 11 человек будет перевозить жидкие грузы в черноморском и средиземноморском бассейнах. Танкер нового поколения "Лачин" длиной 141 м. и шириной 16,9 м. будет играть важную роль не только в укреплении позиций Азербайджана в международных грузоперевозках, но и в представлении и продвижении нашей страны в иностранных водах.

Напомним, что деятельность ASCO в международных водах Каспийского моря была возобновлена ​​после длительного перерыва в 2014 году с приобретением судов "Узеир Гаджибейли" и "Натаван" по поручению Президента Ильхама Алиева. С вводом в эксплуатацию судна "Лачин" число судов, плавающих за пределами Каспийского моря, достигло 15-ти, 12 из них являются сухогрузными, а три - танкерами.