Ввоз медицинских масок в Азербайджан останется беспошлинным

Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок (для хирургических операций или процедур) и респираторов освобожден от таможенной пошлины еще на месяц.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабинет министров Азербайджана в этой связи внес изменения в решение № 84 "О внесении изменений в номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики" от 5 марта 2020 года.

Согласно изменению, этот срок продлен с 1 июня до 1 июля.