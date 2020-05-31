Капитально отремонтирована судовая баржа “Нахчыван” - ФОТО
Капитально отремонтирована судовая баржа "Нахчыван", принадлежащая ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ASCO.
Ремонтные работы были выполнены на судостроительном и судоремонтном заводе "Зыг". В рамках работ были капитально отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насос и сепараторы. Проведены сварочные работы по корпусу, а также работы по автоматике. Отремонтировано электрическое оборудование, установлены новые компрессоры. Помимо этого, в соответствии с современными требованиями отремонтированы жилые и служебные каюты баржи. Подводная и надводная части, вагонная палуба, верхняя палуба баржи были очищены и покрашены заново.
Судовая баржа, успешно прошедшая испытания в море, была возвращена в эксплуатацию. Длина баржи составляет 154,55 метра, ширина - 18,3 метра, максимальная скорость - 15 узлов.
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