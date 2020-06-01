Агентство по развитию МСБ Азербайджана огласило правила профилактики COVID-19 для предпринимателей

Как известно, на территории Азербайджана возобновлена деятельность крупных торговых центров (за исключением находящихся в них детских и других развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита), а также всех объектов общепита, ресторанов, кафе и чайных домов (с условием запрета на курение кальяна во всех объектах общепита и проведения коллективных застолий с участием более 10 человек).

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), до сведения предпринимателей вновь доводится необходимость соблюдения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с указаниями Кабинета министров и Оперативного штаба при Кабмине. В том числе надлежит обеспечивать сотрудников и клиентов соответствующими защитными средствами, организовывать работу в соответствии с методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в различных сферах деятельности.

С упомянутыми методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в различных секторах деятельности предприниматели могут ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам:

- предприятия, занятые торговлей пищевыми продуктами (объекты розничной и оптовой торговли, рынки, ярмарки и другие);

- объекты общественного питания;

- сектор туризма и отелей;

- общественный транспорт;

- различные сферы торговли и обслуживания, офисы;

- пляжи и центры водного отдыха.