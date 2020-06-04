По Абшеронской кольцевой ж/д пущены новые поезда

В связи с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о продлении режима карантина до 15 июня и смягчении части ограничений, увеличилась потребность в поездах, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Было отмечено, что для обеспечения организации пассажироперевозок в соответствии с правилами карантина и недопущения плотности пассажиропотока по кольцевой ж/д пущены новые поезда.

В связи с этим в график движения электричек Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку и Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку внесены изменения.

Представляем вашему вниманию обновленный график движения электричек: