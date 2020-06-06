Беларусь хочет заключить долгосрочные контракты по нефти с Азербайджаном

Беларусь ведет переговоры о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти с Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна "Белнефтехим" Руслан Лабуть.

"Мы не собираемся прекращать поставки альтернативной нефти. Для этого разработан комплекс мер. По данному плану и работаем. Регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году. В планах - заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии", - сказал Лабуть в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".

По его словам, при этом планируется поэтапное ежегодное увеличение объемов альтернативных поставок нефти. "Тем более, что с каждым годом, по мере приближения к финишу российского налогового маневра, конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать", - подчеркнул начальника главного управления.

"У нас горизонт планирования - 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет", - добавил он.

Представитель концерна также напомнил, что всего в I квартале было закуплено десять танкерных партий альтернативного сырья общим объемом около 850 тыс.тонн.

В первом квартале 2020 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствовали. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". С апреля российские нефтяные компании возобновили поставки нефти в Беларусь после достижения договоренностей на межправительственном уровне. Основными поставщиками в апреле стали так называемые компании "большой пятерки" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть").

В период отсутствия поставок нефти из РФ Беларусь начала ее альтернативный импорт - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. Поставки альтернативной нефти начались из Норвегии и Азербайджана. В мае "Белнефтехим" приступил к импорту нефти из Саудовской Аравии и США.

Поставки нефти из РФ в Беларусь в январе-апреле снизились на 57,6% - до 2,5 млн тонн. В первом квартале поставки составляли 1 млн тонн, сократившись на 77%.

Индикативный баланс по объемам нефти предусматривает поставку из РФ в Беларусь в 2020 году до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.