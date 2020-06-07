В январе-апреле 2020 года на портал Azexport поступили экспортные заказы на сумму 209,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщил Trend менеджер Azexport Айхан Гадашов, передает Day.Az.

По его словам, в апреле 2020 года объем экспортных заказов портала составил 61,5 миллиона долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,8 процента.

"С января 2017 года по 30 апреля 2020 года (в течение 40 месяцев) интернет-портал Azexport осуществил экспортные заказы в 141 страну мира, что в денежном эквиваленте составило 1,794 миллиарда долларов США", - сказал он.

Как отметил Гадашов, поскольку интернет-портал Azexport полностью функционировал онлайн в период распространения пандемии, каких-либо проблем в его деятельности не наблюдалось, и, как и прежде, деятельность портала продолжалась дистанционно.

"В период особого карантинного режима наибольший спрос был на продукты сельского хозяйства. В основном это картофель, помидоры, куриные яйца, хлопок, хлопковое масло, гранатовый сок, кондитерские изделия. Кроме того, среди заказов, поступивших на портал в период карантина, большой спрос наблюдался на лук, имбирь, чеснок и другие продукты", - сказал он.

По его словам, со смягчением карантинных правил, помимо сельскохозяйственной продукции, увеличились также экспортные заказы на металлические изделия, подгузники, строительные материалы и другие продукты, представленные на данном портале.

Напомним, что Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года. Основными товарами, экспортированными в этот период, являются табак, куриное мясо и яйца, фундук, хлопковое масло, вино, гранат, лук, косметические средства, медицинская марля, мебель, краски, кондитерские изделия, молоко с фруктовыми добавками, минеральная вода и чеснок.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства, он является эффективной платформой для их реализации на внешних и внутреннем рынках.