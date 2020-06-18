В Азербайджане продлено использование банковских карт с истекшим сроком действия

Центральный банк обратился в уполномоченные банки для продления до 30 сентября 2020 года срока действия банковских карт, используемых для выплат трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и адресной социальной помощи.

Как сообщили Day.Az в ЦБА, целью данного обращения является предотвращение скопления граждан перед филиалами и отделениями банков, а также перед банкоматами.

Обращение было принято уполномоченными банками, и срок действия соответствующих платежных карт был продлен автоматически.

В то же время, Центральный банк рекомендовал банкам по просьбе клиентов оказывать услуги по доставке новых платежных карт посредством курьерской услуги с учетом технических возможностей и требований безопасности банков.