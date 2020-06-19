Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки с 7,25 до семи процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на (ЦБА), нижний предел процентного коридора был установлен на уровне 6,5 процента, а верхний предел процентного коридора - на уровне 7,5 процента.

Решение о понижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта было принято с учетом снижения годовой инфляции и сохранения стабильности на валютном рынке, улучшения международной конъюнктуры, ослабления потребительского спроса и его влияния на инфляционные ожидания.

Как сообщили в Центробанке, следующие решения по параметрам процентного коридора будут направлены на поддержание оптимального баланса между приоритетами инфляции в заявленном целевом диапазоне, сохранение финансовой стабильности и поддержание экономической активности.