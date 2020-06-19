Статистические данные экономики Азербайджана показывают стрессоустойчивость страны в период мирового кризиса

Негативное влияние пандемии на внутреннюю экономическую активность в Азербайджане в мае-июне продолжилось, однако статистические данные показывают хорошую реакцию правительства Азербайджана на внешние шоки.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦБА, мониторинг предприятий реального сектора со стороны Центрального банка показывает, что индекс деловой уверенности в ненефтяной промышленности, строительстве, торговле и сфере услуг в мае находился в негативной зоне.

Оборот розничной торговли в январе-мае снизился на 1,7 процента с учетом того же периода прошлого года, в том числе стоимость платных услуг, предоставляемых населению, на 14,9 процента. Инвестиции в ненефтяной сектор сократились на 16,7 процента.

Тем не менее, согласно официальной статистике, за пять месяцев текущего года экономический рост в базовых отраслях экономики (нефтегазовая промышленность и сельское хозяйство) продолжился.

Полное выполнение правительством своих обязательств по социальным расходам и дополнительные меры поддержки, синхронизированные макропруденциальные меры предотвратят дальнейшее снижение экономической активности, позволят частично компенсировать потери в доходах экономических субъектов.

Также, несмотря на то, что за пять месяцев текущего года объем экспорта снизился на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, внешнеторговый баланс остался профицитным. Тенденции снижения импорта оказывают балансирующее влияние на внешний баланс, и не исключено, что по итогам первого полугодия текущий счет платежного баланса будет профицитным.