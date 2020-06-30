Польша поможет Азербайджану развить портовую инфраструктуру

Польша готова поделиться с Азербайджаном опытом по развитию портовой инфраструктуры, сказали Trend в министерстве иностранных дел Польши, передает Day.Az.

"Между польскими и азербайджанскими морскими портами установлены институциональные контакты. Мы с нетерпением ждем реализации планов Азербайджана по созданию зоны свободной торговли в Аляте. Потенциал в этой области довольно велик, учитывая, что порты развиваются вблизи рынков Центральной Азии и Дальнего Востока", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что Польша и Азербайджан должны работать вместе, чтобы эффективно соединить свои порты, мультимодальные терминалы и железные дороги.

"Развитие портов требует инвестиций, стабильных, четких условий и бесперебойного межгосударственного сотрудничества. В этой сфере экономики Польши произошли значительные изменения и страна готова поделиться своим опытом по развитию портовой инфраструктуры", - сказали в министерстве.

В МИД отметили, что важность мультимодальных перевозок, особенно с использованием контейнерных перегрузок, возрастает.

"Обеспечение бесперебойного функционирования цепочки поставок имеет первостепенное значение не только в чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому диверсификация транспортных маршрутов является необходимой и выгодной для всех субъектов глобализированной экономики", - сказали в ведомстве.

Отметим, что Бакинский порт расположен в Аляте (поселок в 70 км к югу от Баку), на пересечении двух основных транспортных коридоров - Восток-Запад и Север-Юг. Именно здесь сходятся основные железнодорожные и автомобильные сети Азербайджана, способствуя реализации видения порта как крупного хаба, становящегося ключом к региональным и глобальным цепочкам поставок. Бакинский порт будет не только служить крупным интермодальным распределительным узлом, но и использовать интегрированную модель развития, включающую портовую деятельность, таможенную зону, развитие инфраструктуры поселка Алят и различные транспортные и нетранспортные проекты.