Государство выделило на соцпомощь на 62% больше средств, чем в прошлом году

В результате расширения охвата программы адресной государственной социальной помощи увеличиваются и средства, направляемые из бюджета в этом направлении.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в первом полугодии текущего года на выплату адресной государственной социальной помощи было направлено около 105 млн манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 62% или 40,4 млн манатов больше.

В последние месяцы число получающих эту помощь семей увеличилось более чем на 14 тысяч, и в настоящее время близится к 85 тысячам (более 350 тысяч членов семей). Среднемесячная сумма адресной помощи превысила 225 манатов.

Предоставление адресной государственной социальной помощи семьям, срок назначения которой истек в период особого карантинного режима, продолжается.