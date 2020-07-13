Азербайджан будет сотрудничать в сфере ВИЭ с 11 компаниями

Число компаний, подписавших документы о сотрудничестве в сфере использования возобновляемых источников энергии и содействия инвестированию в эту сферу в будущем с министерством энергетики Азербайджана в первом полугодии 2020 года достигло одиннадцати , сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Согласно информации, был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках установления отношений сотрудничества со многими международными компаниями, с целью укрепления сотрудничества в сфере использования возобновляемых источников энергии и содействия инвестированию в эту сферу в будущем.

"В число этих компаний вошли: турецкая Tekfen Inşaat, российская Avelar Solar, Masdar Объединенных Арабских Эмиратов , норвежская "Equinor A.S", французская Total Eren, британская BP, ACWA Power - Саудовская Аравия, японская Mitsui&CO, французская Lucia Holding, итальянская Ansaldo Energia и Al-Maktub из Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в первой половине 2020 года в Кабинет министров Азербайджана был внесен законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", подготовленный в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджана". В то же время были подготовлены проекты других нормативных правовых актов.