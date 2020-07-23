Платежная платформа Азербайджана представит новые продукты для МСБ

В ближайшие дни азербайджанская платформа для онлайн-платежей Hesab.az планирует выпустить новые продукты для поддержки малого и среднего бизнеса в период особого карантинного режима.

Об этом в интервью Trend сказала председатель правления компании Наина Мехтиева, передает Day.Az.

По ее словам, в ближайшие дни на портале будут добавлены новые партнеры с целью увеличения объема платежей с использованием QR-кодов.

"Кроме того, мы планируем представить Market Place на нашем портале для развития онлайн-бизнеса. Уже в мае мы представили модуль Hesab Travel, который предоставляет нашим пользователям бюджетные рейсы и отели. Люди, планирующие поездку, могут сравнить цены на авиабилеты и отели в любой стране в Hesab Travel и выбрать самые выгодные цены", - сказала она.

Мехтиева также добавила, что в ближайшие месяцы Hesab.az планирует предоставить пользователям услугу перевода денег с карты на карту.

"Основной причиной того, что мы в настоящее время являемся лидером на рынке онлайн-платежей, является постоянное совершенствование функциональных возможностей нашего портала для удобного использования пользователями, а также увеличение предлагаемых нами видов услуг. В настоящее время возможность осуществления платежей во многие учреждения в Азербайджане доступна на нашем портале. В этом сегменте планируется увеличить количество сотрудничающих с нами структур. Наша главная цель - стать платформой, где все наши пользователи могут получать доступ к онлайн-услугам", - заявила председатель.

Напомним, что Hesab.az является одним из крупнейших и ведущих порталов онлайн-платежей в Азербайджане. Со дня разработки данной платформы отмечается позитивный рост, как в финансовом направлении, так и в направлении спроса на предоставляемые услуги и в увеличении количества пользователей. В сравнении с первым кварталом 2019 года в первой четверти текущего года наблюдалось увеличение общего оборота онлайн-платежей на 27 процентов и рост количества транзакций на 20 процентов.