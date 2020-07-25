Министр о влиянии нехватки воды на сельское хозяйство Азербайджана

Засуха и нехватка воды оказывают свое влияние и на выращивание хлопка.

Об этом на совещании при Президенте Азербайджана, посвященном состоянию водного хозяйства, проведенному в формате видеоконференции, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В текущем году на более 100 тыс. гектарах осуществлен посев хлопка. На хлопковом участке площадью 7 тыс. гектаров первое орошение вегетационного периода еще не завершилось. Кроме того, на сегодняшний день на участке площадью 49 тыс. гектаров осуществлено орошение второго вегетационного периода, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 тыс. гектаров меньше", - сказал министр.

Как отметил Керимов, наиболее критической фазой в орошении хлопка является второе вегетационного орошение: "На сегодняшнюю дату прошлогоднего периода мы осуществили второе орошение на площади на 23 тыс. гектаров меньше. Если второе орошение вегетационного периода хлопка не будет осуществлено вовремя, мы можем столкнуться со снижением урожайности на 25-40 проц. В настоящее время основные проблемы по орошению хлопка наблюдаются в Саатлинском, Сабирабадском, Билясуварском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах."

Кроме того, министр сказал, что на площади 50 тыс. гектаров по 35 районам предусмотрен повторный посев кукурузы.

"По сегодняшний день на участке площадью 36 тыс. гектаров осуществлен посев. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с оросительной проблемой. Из-за нехватки воды и засухи также произошли вынужденные сокращения и в выращивании некоторых растений, имеющих большую потребность в воде. Так, если было предусмотрено посадить сахарную свеклу на площади 7500 гектаров, посев фактически был осуществлен на площади 4800 гектаров. Вопреки прогнозам осуществить посев риса на 4000 гектарах, удалось посадить только на 3000 гектарах. Существующая ситуация создает риски и для фруктовых садов. Если учесть, что фруктовые сады в основном состоят из многолетних деревьев, негативное влияние нехватки воды может больше всего проявиться в этой области. Возникшая ситуация оказывает негативное воздействие на кормовые растения, а также источники природного корма. Если орошение не будет достаточным, то урожайность по кормовым растениям может значительно снизиться. Кроме того, из-за сокращения осадков на пастбищах наблюдается слабое развитие травяного покроя. А это может создать препятствия для развитии животноводства", - сказал он.

Керимов подчеркнул, что в настоящее время в аграрном секторе самый интенсивный период хозяйственной деятельности.

"В последующие месяцы также ожидается продолжение трудностей в связи с водоснабжением. Так, до конца июля объем воды, подаваемой в водные каналы, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сократится до 30 процентов, а в августе - до 40-50 проц. Речь идет о каналах Верхний Ширван и Верхний Карабах. Нехватка воды, в том числе, избыточная потеря воды приводит к засолению почвы, в то же время эрозии и опустыниванию. Перечисленные проблемы приводят к ухудшению показателей плодородности почвы и, в итоге, к снижению урожайности", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время нехватка воды является одной из самых актуальных проблем, беспокоящих фермеров: "В первой половине года в связи с этим в министерство поступило более 2500 обращений. Обращения в основном были связаны с трудностями, возникающими в орошении, проблемами во время эксплуатации и бурения субартезианских скважин, неисправностью ирригационных систем, нарушением графиков орошения. Для решения этих проблем в результате скоординированной работы комиссии, созданной по Вашему Распоряжению, предпринимаются соответствующие меры, координируется деятельность структур. Для справедливого распределения водных ресурсов составлено и размещено на сайте министерства более 580 тыс. графиков орошения по 53 районам. На местах осуществляются просветительские работы и контроль за соблюдением графиков. Поступившие обращения анализируются и направляются для изучения в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство". Наибольшее число обращений наблюдается по Геранбойскому, Сабирабадскому, Уджарскому, Имишлинскому, Кюрдамирскому, Хачмазскому, Агджабединскому, Бейляганскому, Билясуварскому и Сальянскому районам. Кроме того, в соответствующую комиссию ежедневно поступают оперативные сообщения в связи с обращениями фермеров, а на местах ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" осуществляет совместную деятельность с местными органами исполнительной власти с целью устранения проблем."

Как сказал Керимов, главная цель предпринимаемых мер заключается в обеспечении эффективности на всех этапах цепочки стоимости, то есть, накопления воды в водоемах, перенесения по каналам и раздачи на посевные участки.

"Кроме того, подготавливаются предложения по формированию механизма субсидий, отражающих в себе электронизации водного баланса, формирование точной учетной системы, интеграцию сведений по орошению в электронную сельскохозяйственную систему, эффективное и экономное использование воды и др. Внедрение инноваций на всех этапах оросительной цепочки для повышения эффективности орошения в контексте ограниченных водных ресурсов, в том числе, на фазе прямого орошения уже стало необходимостью. В прямом орошении, являющемся последним этапом оросительной цепочки, фермеры проявляют большой интерес к пивотной системе, системе капельного орошения, дождевой и тамбурной системам орошения. Государство поощряет установление современных оросительных систем. Так, оросительные системы включены в список оборудований, субсидируемых государством. За последние два года по линии министерства на установление оросительных систем на участке площадью 9,3 тыс. гектаров была выделена субсидия в размере 28,8 млн манатов. В течение двух лет предоставленными льготами было поощрено дополнительное инвестирование в экономику в размере 54 млн манатов",- сказал министр.

Как отметил Керимов, в настоящее время активный период орошения весенних посевов: "Министерство, а также осуществляющие скоординированную деятельность соответствующие комиссии вместе с другими структурами будут предпринимать меры для сведения к минимуму негативного воздействия нехватки воды на посевные участки."