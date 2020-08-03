«ЛУКОЙЛ» обнародовала объём розничных продаж нефтепродуктов в Азербайджане

Розничные продажи нефтепродуктов российской компании "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане за первый квартал 2020 года составили 59,7 тысячи тонн.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в компании.

Как отметили в компании, мелкооптовые продажи составили 30,3 тысячи тонн.

"Объём перевалки нефтепродуктов через нефтебазу дочернего общества ПАО "ЛУКОЙЛ" в Республике Азербайджан в первом квартале 2020 года составил 90,1 тысячи тонн", - сказали в компании.

Кроме того, в "ЛУКОЙЛ" также не исключили возможность увеличения количества автозаправочных станций в Азербайджане.

"В Азербайджане эксплуатируются 64 АЗС "ЛУКОЙЛ". Возможность увеличения количества АЗС не исключается", - отметили в компании.

Напомним, что ПАО "ЛУКОЙЛ" работает в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года, когда компания вошла в свой первый международный проект по разработке нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", одного из крупнейших месторождений в азербайджанском секторе Каспия. "ЛУКОЙЛ" стала первой из крупных российских бизнес-структур, начавших свою деятельность в Азербайджане.

Сегодня компания участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря.

С 1995 года ЛУКОЙЛ также развивает в Азербайджане собственную сеть автозаправочных комплексов (АЗК), отвечающих мировым стандартам. Компания также владеет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 120 тысяч тонн нефтепродуктов в год.