Президент Ильхам Алиев дал четкий месседж госкомпаниям

Последняя речь Президента Ильхама Алиева еще раз продемонстрировала, что у руководства страны есть четкое понимание необходимости нового подхода к экономическому управлению в стране. Считаю, что глава государства очертил основные контуры нового подхода с точки зрения экономического управления, который мы сможем увидеть уже в течение ближайших недель и месяцев.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, Президент четко дал понять, что в складывающихся условиях невозможно дальше терпеть неэффективность госуправления в лице крупнейших государственных компаний, необходимо повысить эффективность менеджмента в этих компаниях.

Глава государства подчеркнул, что эти компании пользуются огромными ресурсами государства, но управляются неэффективно и фактически их управление носит в себе нежелательную смесь механизмов как государственного, так и рыночного управления, отметил Эльшад Мамедов. Потому что нельзя, получая государственные ресурсы, управлять компаниями как своими частными структурами. При этом за экономические потери ответственность несет государство. Это недопустимо, считает экономист. И глава государства дал четкий месседж соответствующим структурам экономического блока правительства, которые должны усилить свою деятельность в плане контроля менеджмента в госкомпаниях.

"Вместе с тем, Президент Ильхам Алиев отметил, что социальная обстановка в стране находится под контролем государства. И действительно, если сравнить ситуацию, связанную с нынешним экономическим кризисом, в Азербайджане и других странах, то мы можем констатировать, что наше государство оказывает серьезную социальную поддержку самым неимущим слоям населения, самым чувствительным сегментам бизнеса. И эта политика должна быть продолжена.

Кроме того, действия по борьбе с экономическим кризисом должны носить комплексный и системный характер и должны охватывать как бюджетную, налоговую политику, так и политику денежно-кредитного стимулирования экономики.

Надо также отметить, что те идеи и те указания, которые были озвучены Президентом Азербайджана, должны существенно повысить в целом эффективность работы Кабинета министров, отдельных ведомств, чтобы деятельность этих структур носила системный характер. И, конечно же, работа Кабинета министров должна быть направлена в комплексе на решение социально-экономических задач, стоящих перед страной.

На мой взгляд, тот факт, что Президент Ильхам Алиев фактически сам решает те насущные вопросы, которые формируются в экономике страны, позволяет говорить, что ситуация в стране полностью управляема и находится под пристальным вниманием главы государства. Это крайне необходимо, потому что как гарант конституции глава государства определяет стратегические направления развития страны по различным сегментам и в том числе экономическому. И отрадно, что социальная политика находится во главе угла. Не случайно Президент Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на все экономические трудности, приоритетом для азербайджанского государства является охрана здоровья и социальное благополучие граждан", - резюмировал экономист.

Лейла Таривердиева