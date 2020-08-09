Ассоциация по управлению проектами Азербайджана расширяет сотрудничество с BP и ASAN Xidmət, об этом в среду сказала Trend исполнительный директор Ассоциации по управлению проектами Азербайджана Фатима Ахундова.

Как отметила Ахундова, в конце 2019 года Ассоциация по управлению проектами Азербайджана начала сотрудничать с нефтяной компанией BP и ASAN Xidmət.

По ее словам, совместно с компанией BP и ASAN Xidmət в декабре прошлого года был проведен первый форум по управлению проектами.

"Если в течение прошлого года всего 25 специалистов получили сертификат, то в начале этого года их число значительно увеличилось. В этом году до сегодняшнего дня 28 специалистов из Азербайджана смогли подтвердить свои компетенции и получить международный статус директора по управлению проектами", - сообщила Ахундова.

Она подчеркнула, что в период кризиса многие менеджеры и компании стали инвестировать в повышение квалификации и получение международного сертификата IPMA/AzPMA директора по управлению проектами. Ведь наличие международного сертификата безусловно повышает конкурентные преимущества на местном и международном рынках труда.

Директор Ассоциации подытожила, что к концу года ожидается, что 56 специалистов из Азербайджана смогут получить международный статус по управлению проектами.

Азербайджанская ассоциация по управлению проектами (AzPMA) является национальной ассоциацией International Project Management Association (IPMA) в Азербайджане, а также единственным официальным органом по международной сертификации.

AzPMA - негосударственная общественная организация - занимает активную позицию на рынке интеллектуальных услуг в области современных технологий управления проектами и развития компаний. Она основана в 1999 году в Баку и на протяжении своей 20-летней истории реализовала ряд собственных успешных проектов.