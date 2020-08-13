https://news.day.az/economy/1262123.html В Минэкономики Азербайджана новое назначение - ФОТО
В Минэкономики Азербайджана новое назначение - ФОТО
В Министерстве экономики произошло новое назначение.
Как сообщает Day.Az, приказом министра экономики Микаила Джаббарова Аллахверди Пашаев назначен заместителем руководителя Аппарата Министерства экономики.
Отметим, что Аллахверди Пашаев - юрист по специальности, трудовую деятельность начал в 2008 году в министерстве экономического развития, работал на различных должностях. С мая 2018 года до назначения на новую должность был исполнительным директором ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания".
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