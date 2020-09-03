https://news.day.az/economy/1267667.html Обнародованы прогнозируемые доходы и расходы Госнефтефонда на следующий год
Обнародованы прогнозируемые доходы и расходы Госнефтефонда на следующий год
Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2021 год предусматриваются на сумму 5 932,9 млн манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в заявлении Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.
Расходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2021 год составят 12 420,5 млн манатов.
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