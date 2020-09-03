Обнародованы прогнозируемые доходы и расходы Госнефтефонда на следующий год

Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2021 год предусматриваются на сумму 5 932,9 млн манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в заявлении Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

Расходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2021 год составят 12 420,5 млн манатов.