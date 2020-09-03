Микаил Джаббаров в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился в формате видеоконференции с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравив менеджера Всемирного банка по Южному Кавказу Сару Майкл в связи с ее новым назначением, министр экономики выразил уверенность в том, что взаимосотрудничество будет успешным.

Было отмечено, что страна придает большое значение связям со Всемирным банком. В настоящее время в Азербайджане реализуется четыре кредитных и 18 проектов по технической помощи. Поддержка, оказываемая Всемирным банком для минимизации вызванных пандемией коронавируса(COVID-19) проблем и социально-экономических последствий пандемии, оценивается чрезвычайно высоко. Во ходе встречи, проведенной в июле этого года между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, было обсуждено расширение сотрудничества по ряду сфер.

Микаил Джаббаров, поделившись своим видением приоритетов развития страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе, проинформировал участников встречи об экономических реформах и структурных изменениях, мерах по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и повышению конкурентоспособности.

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус подчеркнул, что проводимые в Азербайджане реформы поддерживаются Банком, и он готов к обмену опытом по ряду сфер.

На встрече также обсуждались направления развития сотрудничества со Всемирным банком и вопросы поддержки реформ.