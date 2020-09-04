Новая модель Volkswagen Polo уже в Баку в новом автосалоне

"Azərbaycan Automobiles" QSC - единственная компания, являющаяся официальным дилером в Азербайджане немецкой автомобильной марки Volkswagen.

Официальный дилер Volkswagen в Азербайджане "Azərbaycan Automobiles" QSC объявляет об открытии с 1го сентября нового автосалона Volkswagen в Баку - салон расположился по адресу проспект Бабека 22/69.

Особо подчеркнем, что данный адрес является временным и в скором времени бакинский автосалон Volkswagen переедет в абсолютно новый салон, строящийся прямо там же, на проспекте Бабека, вблизи супермаркета "Bravo".

Ну а пока все поклонники Volkswagen приглашены в ново-открывшийся автосалон, где могут ознакомиться с впервые представленной в Баку абсолютно новым Volkswagen Polo. Так же желающие могут сделать тест-драйв автомобиля.

Настоящее немецкое качество - вот главное, что нужно знать об автомобилях марки Volkswagen, давно завоевавших мир и популярных, и любимых в Азербайджане, благодаря безупречной репутации и великолепным ходовым качествам.

Так же по тому же адресу находится единственный официальный сервис компании Volkswagen в Азербайджане - если Вы дорожите гарантией на своем автомобиле, или хотите быть увереными что ставите на свой автомобиль только оригинальные запчасти - обращайтесь по указанному адресу!

Всю интересующую вас информацию об автосалоне Volkswagen можно получить по следующему контактному номеру - *0999