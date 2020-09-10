Хорошая новость для пенсионеров

Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району уже перечислены.

Об этом Day.Az сообщил заведующий департаментом по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехтили.

По его словам, пенсионные средства переведены на счета пенсионеров, состоящих на учете в этих городах и районах. Граждане могут получать пенсии в банкоматах этих банков посредством банковских карт, выданных в Международном банке и "Kapital Bank".

По другим районам республики, а также государственным служащим, лицам с военными и специальными званиями пенсии перечисляются 15-го числа.