https://news.day.az/economy/1269441.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району уже перечислены.
Об этом Day.Az сообщил заведующий департаментом по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехтили.
По его словам, пенсионные средства переведены на счета пенсионеров, состоящих на учете в этих городах и районах. Граждане могут получать пенсии в банкоматах этих банков посредством банковских карт, выданных в Международном банке и "Kapital Bank".
По другим районам республики, а также государственным служащим, лицам с военными и специальными званиями пенсии перечисляются 15-го числа.
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