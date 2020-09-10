«Образовательная карта» от Международного Банка Азербайджана

Международный Банк Азербайджана всячески оказывает поддержку в образовании молодежи, а также получении знаний и навыков соответствующих всем современным вызовам. Следуя этому, банк запустил очередной проект в этой сфере и представил новый продукт - "Образовательная карта".

Благодаря новому карточному продукту, студенты получат высокий уровень банковских услуг, необходимых им во время учебы. При помощи "Образовательной карты" Международного Банка Азербайджана студенты не только будут получать стипендии, но также смогут осуществлять любые платежи внутри страны и за ее пределами. Операции можно совершать также через мобильное приложение банка. Лицевая сторона карты содержит информацию о студенте, а оборотная сторона данные платежной карты. Таким образом, студенты смогут использовать эту карту и в качестве пропуска в университет, университетскую библиотеку, читальные залы.

Срок "Образовательной карты" пять лет. Благодаря возможностям проекта "QayğıCash" Международного Банка Азербайджана студенты смогут получать кэшбэк с платежей, произведенных в партнерских пунктах продаж и обслуживания. Определенный процент платежей, совершенных с помощью этой карты, будет возвращен на их карточный счет. В ближайшем будущем планируется расширение функционала "Образовательной карты". Для студентов будут проводиться специальные стимулирующие кампании.

Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджанская государственная морская академия и Бакинский филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова подписали соглашение по проекту "Образовательная карта" и начали выдачу карт студентам.

Международный Банк Азербайджана реализовал этот проект совместно с Центральным Банком Азербайджанской Республики, Министерством образования, международной платежной системой MasterCard. Проект реализован в рамках "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах".

Заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана Эльмир Габибуллаев отметил, что эти карты будут служить удобству студентов: "Образовательная карта" поможет популяризировать традиции безналичных расчетов среди молодежи. Кэшбэк программы и стимулирующие кампании будут поощрять студентов на совершение безналичных платежей. Студенты также получат полезный опыт использования инновационных банковских услуг".

Региональный директор MasterCard Эрдем Чакар также отметил: "Эти карты послужат каждому студенту инструментом для произведения безналичных расчетов. В будущем эти карты позволят студентам пользоваться многими другими дополнительными услугами. С помощью этих карт можно совершать платежи в кафе, в магазинах канцелярских товаров, в рамках электронной коммерции и через Интернет. Студенческие карты не только помогут молодому поколению освоить традиции безналичных расчетов, но и снизят дополнительные заботы вузов, не связанные напрямую с образовательной функцией".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.