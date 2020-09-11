Госагентство по профобразованию и AzerGold утвердили План сотрудничества

Утвержден План действий по сотрудничеству между Государственным агентством по профессиональному образованию и ЗАО" AzerGold.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AzerGold.

Государственное агентство по профессиональному образованию при министерстве образования Азербайджана и ЗАО "AzerGold" утвердили План сотрудничества на 2020-2021 годы.

"На самом активном этапе реализации новых горных проектов ЗАО AzerGold в течение 2025-2029 годов планируется привлечь до 14 тысяч человек, большая часть которых - специалисты с техническим профессиональным образованием. Учитывая большой спрос на квалифицированных профессионалов, в рамках подписанного между сторонами плана мероприятий, при поддержке Государственного агентства по профессиональному образованию, при активном участии ЗАО AzerGold, к обучению будут привлечены кадры по востребованным направлениям", - отмечается в ЗАО.

Согласно данным, план действий определяет реализацию совместных мероприятий по повышению престижа и привлекательности профессионального образования, удовлетворению спроса и предложения на рынке труда, повышению знаний и навыков инженерно-педагогического состава, организации обучения и совершенствованию материально-технической базы предприятий профессионального образования.

Напомним, что правовая база утвержденного сторонами плана действий составляет меморандум о взаимопонимании, подписанный в мае текущего года между структурами по совместной деятельности в изучении месторождений руд драгоценных и цветных металлов, разведке, добыче, переработке и реализации драгоценных и благородных металлов.