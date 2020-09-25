В Азербайджане около 88% всех пенсий по возрасту назначены в электронном виде

В соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 сентября 2018 года, с начала 2019 года в Азербайджане началось назначение пенсий в проактивном порядке, сообщили Day.Az в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, в январе-августе текущего года пенсии по возрасту были назначены в электронном виде более чем 10 тысячам человек (около 88% всех пенсий).

Таким образом, обеспечено прозрачное и оперативное назначение пенсионных пособий по возрасту без необходимости контактов с чиновниками и представления гражданами документов в соответствующие структуры.

"Обеспечивается защита от электронных атак банковских счетов, на которых хранятся пенсионные средства. Платежные учреждения, которые предоставляют пенсионные карты, обеспечивают эту защиту в соответствии со своими обязательствами и согласно законодательству", - сказали в ведомстве.