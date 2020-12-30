В Азербайджане продлен срок действия пакета поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии

С учетом продолжения государственной поддержки субъектов предпринимательства в сферах, пострадавших от пандемии, синхронизации регулятивной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с правительственной политикой поддержки экономики принято решение о продлении до 1 апреля 2021 года срока действия решений и рекомендаций, принятых до 30 декабря 2020 года в направлении снижения нагрузки кредитных организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, предусмотрено продление до 1 апреля 2021 года срока действия льгот по учету в капитале операционного и рыночного рисков и контрциклическому капитальному буферу.

В целях стимулирования услуг по безналичным платежам и снижения расходов субъектов экономики по этим услугам в период пандемии срок действия решения о снижении на 50% экваерных тарифов по платежным картам предпринимателей в межбанковских платежных системах ЦБА продлен до 1 апреля 2021 года.