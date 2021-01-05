Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, когда она составит 7,125 млн баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией, сообщили собеседники ТАСС.

Встреча почти завершилась, по ее окончании состоится пресс-конференция, сообщили в ОПЕК.

Ожидается, что следующее заседание ОПЕК+ состоится в марте