https://news.day.az/economy/1327242.html Азербайджан вдвое увеличил производство табачной продукции
Азербайджан вдвое увеличил производство табачной продукции
В январе-феврале 2021 года объем производства алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане в денежном выражении составил 137,8 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата.
В отчетный период был зафиксирован рост в производстве табачных изделий в 2,1 раза. Производство же алкогольных и безалкогольных напитков сократилось на 18,6 процента.
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