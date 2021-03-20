Азербайджан вдвое увеличил производство табачной продукции

В январе-феврале 2021 года объем производства алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане в денежном выражении составил 137,8 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата.

В отчетный период был зафиксирован рост в производстве табачных изделий в 2,1 раза. Производство же алкогольных и безалкогольных напитков сократилось на 18,6 процента.