В Азербайджане сократился оборот в сфере общепита

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса оборот в сфере общественного питания в Азербайджане в январе-феврале текущего года снизился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 78,1 миллиона манатов.

Об этом Day.Az передает в понедельник со ссылкой на Госкомстат.

В этой сфере за указанный период на долю юридических лиц пришлись 40,7% оборота, физических лиц - 59,3%. По сравнению с январем - февралем 2020 года показатель оборота по юридическим лицам снизился в 2,8 раза, составив 31,4 миллиона манатов.