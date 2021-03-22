https://news.day.az/economy/1327595.html В Азербайджане сократился оборот в сфере общепита - Цифры
В Азербайджане сократился оборот в сфере общепита - Цифры
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса оборот в сфере общественного питания в Азербайджане в январе-феврале текущего года снизился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 78,1 миллиона манатов.
Об этом Day.Az передает в понедельник со ссылкой на Госкомстат.
В этой сфере за указанный период на долю юридических лиц пришлись 40,7% оборота, физических лиц - 59,3%. По сравнению с январем - февралем 2020 года показатель оборота по юридическим лицам снизился в 2,8 раза, составив 31,4 миллиона манатов.
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