Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплатили более 628 млн манатов

Согласно отчету Фонда страхования вкладов (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму около 628,37 миллиона манатов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ADIF.

Сообщается, что 9,79 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 243,8 миллиона манатов, 5,8 тысячи вкладчиков Amrahbank - свыше 140 миллионов манатов, 4,7 тысячи вкладчиков AGBank - около 113,2 миллиона манатов, а порядка 4,22 тысячи вкладчиков NBC Bank - в размере более 131,295 миллиона манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Напомним, что ранее Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank, и все они были объявлены банкротами.