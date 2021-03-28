Азербайджан увеличил экспорт в США

По итогам 2020 года экспорт из Азербайджана в США составил 24,93 миллиона долларов, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 24,126 тысячи долларов (рост на 3,2 процента).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, долевое участие США в общем экспорте Азербайджана составило 0,18 процентов в 2020 году, против 0,12 процентов за 2019 год.

Импорт же продукции в Азербайджан из США в годовом исчислении увеличился на 17 процентов и составил 635,9 миллионов долларов. Доля США в общем импорте Азербайджана в 2020 году составила 5,9 процентов от совокупного объема против 5,6 процентов по итогам 2019 года.

Объем внешнеторговых операций в 2020 году между двумя странами составил 660,852 миллионов долларов, что демонстрирует спад по сравнению с 2019 годом на 16,5 процентов.

Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Соединёнными Штатами за отчетный период осталось отрицательным, составив 611 миллионов долларов.

США и Азербайджан имеют двусторонние соглашения о торговле и инвестициях. Американские компании участвуют в добыче нефти в Азербайджане, а также изучают новые инвестиционные возможности в сфере телекоммуникаций и других областях. Азербайджан был назначен в качестве страны-бенефициара в организации Всеобщая система преференций, в рамках этой программы ряд азербайджанских продуктов получил право на беспошлинный ввоз в Соединенные Штаты.