Kapital Bank и Red Hearts реализуют новый проект в поддержку людей с синдромом Дауна

Kapital Bank и благотворительный фонд Red Hearts запускают новый проект в поддержку людей с синдромом Дауна. Основная цель проекта под названием "Все возможно!" ("Hər şey mümkündür!") - обеспечить как в моральном, так и в материальном плане активное участие в жизни общества этих оставшихся без должного внимания людей.

Не секрет, что люди с синдромом Дауна зачастую испытывают определенные проблемы и трудности с интеграцией в общество. Главной причиной этому является то, что эти люди имеют очень чувствительный характер и относятся ко всему с любовью. На самом деле люди с синдромом Дауна, которых еще называют "солнечными детьми", могут быть довольно успешными в различных сферах деятельности.

Одной из таких сфер является искусство. В мире не мало людей с синдромом Дауна, которые смогли добиться мировой известности в таких областях искусства, как музыка и живопись. В Азербайджане же люди с этим синдромом до сих пор живут изолированно от общества. Основной отправной точкой к решению этой проблемы является изменения угла зрения общества.

В рамках нового проекта Kapital Bank и фонд Red Hearts выделят средства на организацию занятий по четырем направлениям (рисование, танцы, кулинария, лоскутное шитьё) для детей с синдромом Дауна из малообеспеченных семей. Также пользователи мобильного приложения BirBank могут до 10 апреля 2021 года сделать пожертвования в Центр реабилитации лиц с синдромом Дауна.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.