Баку и Вашингтон обсудили расширение инноваций и развитие стартап-среды

Председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям (служба ASAN) при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев встретился с региональным директором компании 500 Startups Арианной Дилтс.

Как сообщили Trend в Центре инноваций, стороны обсудили меры, предпринимаемые службой ASAN в направлении формирования инфраструктуры и инновационной экосистемы в нашей стране, передает Day.Az.

Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с поэтапной реализацией программы Azerbaijan 500 ASAN Startup Program.

В центре также сообщили, что стороны обменялись мнениями о развитии дальнейших перспектив сотрудничества в области расширения инноваций и развития стартап-среды Азербайджана.

Отметим, что в рамках программы, которая продлится 6 месяцев, пройдет множество онлайн- и офлайн-мероприятий.

Напомним, что в ноябре 2020 года между службой ASAN и американским венчурным фондом и стартап-акселератором 500 Startups был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию стартапов в Азербайджане.