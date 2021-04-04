Функция комплаенса в Азербайджане находится на стадии активного формирования

Как во всем мире, так и в Азербайджане коронавирусная пандемия (COVID-19) и последовавшие за ней карантинные ограничения затронули практически все сегменты бизнеса.

Об этом Trend сообщил генеральный директор PASHA Bank в сфере комплаенс и управления, председатель рабочей группы по комплаенсу и противодействию отмыванию денег при Ассоциации банков Азербайджана Анар Керимов.

По словам собеседника, коронавирусный локдаун в том числе отразился и на комплаенс-функциях банков. Так, во время действующих в Азербайджане карантинных ограничений клиенты финансовых институтов начали больше использовать цифровые услуги, что в свою очередь повлекло за собой повышение рисков возможных кибератак и прочих негативных действий извне.

"В связи с этим, перед функцией комплаенса встали задачи по более эффективной надзорной деятельности за ежедневными операциями и максимальному предотвращению каких-либо инцидентов", - заявил Анар Керимов.

Гендиректор заметил, что PASHA Bank одним из первых в Азербайджане начал применять функцию комплаенса в финансовом секторе. В последнее же время во всех 26 функционирующих в Азербайджане банках стали проявлять активный интерес к этой сфере. Однако данное профессиональное направление в Азербайджане все еще очень молодо и находится на стадии активного формирования и устранения существующих недостатков.

Он отметил, что начиная с марта 2020 года на валютном рынке Азербайджана возрос спрос на инвалюту и последовавшее за этим установление регулятором валютного рынка (Центральный банк Азербайджана) лимита на продажу валюты, что потенциально могло увеличить риск спекуляций на местном рынке. Следовательно, ответственность сотрудников сферы комплаенса еще более увеличилась. Их задача была направлена на предотвращение подобных негативных случаев, анализ валютных поступлений и выявление сомнительных сделок.

"В результате эффективно проведенной работы деятельность спекулянтов на рынке была пресечена" - заявил Анар Керимов.