В Азербайджане началась подготовка Бюджетного кодекса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году".

В отчете отмечается, что начата подготовка проекта Бюджетного кодекса, позволяющего полностью и гибко регулировать общий бюджетный процесс и включающего в себя обширную законодательную базу.