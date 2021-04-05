https://news.day.az/economy/1331299.html В Азербайджане началась подготовка Бюджетного кодекса
В Азербайджане началась подготовка Бюджетного кодекса
В Азербайджане началась подготовка Бюджетного кодекса.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году".
В отчете отмечается, что начата подготовка проекта Бюджетного кодекса, позволяющего полностью и гибко регулировать общий бюджетный процесс и включающего в себя обширную законодательную базу.
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