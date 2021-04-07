МВФ прогнозирует снижение безработицы в Азербайджане

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), уровень безработицы в Азербайджане в этом году составит 5,8%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на апрельский выпуск отчета "Перспективы развития мировой экономики", в 2022 году ожидается небольшое снижение этого показателя до 5,7%.

Отметим, что на 1 января 2021 года численность экономически активного населения в Азербайджане составляла 5 252 500 человек, из них 4 876 600 человек - занятое население. То есть, уровень безработицы на тот момент составлял 7,2%.