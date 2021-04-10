Buta Airways начнет выполнять рейсы в российский аэропорт «Жуковский»

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways начнет выполнять специальные рейсы из Баку в подмосковный аэропорт "Жуковский" (IATA: ZIA).



Полеты по направлению Баку - аэропорт Жуковский и обратно будут осуществляться с 23 апреля один раз в неделю - по пятницам, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.



В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам - "Стандарт" и "Супер". В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.



Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам "Супер" и "Стандарт"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер").



Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.



Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.



К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.



Пассажирам рейса по направлению Баку-аэропорт Жуковский следует:



- иметь право въезда на территорию России. Правила въезда в Россию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке:

https://www.butaairways.az/ru/covid/russia



- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics



Пассажирам рейса по направлению аэропорт Жуковский-Баку следует:



- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan



- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации.



Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в России можно также ознакомиться на этой странице: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan



В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.



Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.



С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.