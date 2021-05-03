Оглашен объем нефти, отгруженной с терминала Джейхан

В этом году (по состоянию на 1 мая) турецкая компания "BOTAS International Limited"(BIL) отгрузила с терминала Джейхан около 67,223 тысяч баррелей нефти, что в годовом выражении меньше на 16,5%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в BIL.

Отметим, что в январе-апреле прошлого года этот показатель составлял 80,554 тысячи баррелей.

Из порта Джейхан транспортируется нефть, добытая с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, и в других странах.

Согласно информации, в этом году из терминала отправлено 92 танкера. До сегодняшнего дня с терминала Джейхан отгружено 3 638 млн. баррелей нефти и загружен 4 751 танкер.