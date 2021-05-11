Держатели карт Kapital Bank получат дополнительный кэшбэк (R)

Для владельцев карт Mastercard и Maestro от Kapital Bank проводится новая акция. Согласно условиям, держатели карт Mastercard и Maestro при совершении NFC-платежей за каждую из первых 5 операций получат по 1 AZN, а за 5 операцию - 5 AZN дополнительного кэшбэка.

Минимальная сумма платежа для участия в акции должна составлять 5 AZN. В акции, которая продлится до 8 июня 2021 года, клиенты могут воспользоваться одной картой Mastercard или Maestro только один раз и заработать дополнительно 10 AZN.

Следует отметить, что пользователи операционной системы Android могут совершать бесконтактные платежи, подключив в приложении BirBank для NFC-платежей любую карту Mastercard или Maestro. Для совершения платежа нужно всего лишь поднести телефон к ПОС-терминалу. Дополнительную информацию об акции можно получить на сайте - https://kbl.az/bmcnc.

BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 2 миллионов пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн-регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность активировать Digital карту на месте, NFC-платежи, накопление бонусов и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.