ЮГК обеспечил дальнейший рост авторитета Азербайджана в Евразии

Нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений заслуживают положительной оценки, несмотря на периодические попытки политизировать вопрос демаркации-делимитации грузино-азербайджанской границы. По официальной информации, стороны, во время недавнего визита грузинского премьера в Баку, договорились ускорить диалог на эту тему и, наконец, решить вопрос. Грузия и Азербайджан видятся, скорее, стратегическими партнерами, чем просто добрыми соседями. Грузино-азербайджанские отношения имеют многолетнюю историю плодотворного сотрудничества и, как видно, Тбилиси и Баку мотивированы на их сохранение и развитие. Не говоря об экономике, энергетике, торговле, это важно с точки зрения безопасности в таком взрывоопасном регионе как Южный Кавказ.

Об этом Day.Az сказала политический обозреватель из Грузии Ирина Джорбенадзе.

Как отметила наша собеседница, по положению на начало года, общий объем азербайджанских инвестиций в Грузию с момента обретения ею независимости составил более 3,6 млрд долларов, добавив, что Азербайджан в числе инвестиционных лидеров.

"В Грузии работают свыше 800 компаний с азербайджанским капиталом. Наиболее крупная из них - Socar Georgia Petroleum: грузинская "дочка" азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR. Наиболее привлекательными сферами инвестирования являются энергетическая и транспортная. Достаточно напомнить, что через Грузию проходят два азербайджанских экспортных нефтепровода и столько же - газовых, а также железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, обеспечивающая значительную долю Азербайджана в грузоперевозках с востока на запад. Правда, пандемия, в этом плане, несколько спутала радужные ожидания от функционирования дороги", - заявила она.

По мнению политобозревателя, Южный газовый коридор в некоторой степени скорректировал "энергетическую карту" Евразии.

"Говорить с уверенностью о ее радикальном изменении пока преждевременно ввиду невозможности прогноза международной конъюнктуры и динамики "роста" коридора. Здесь многое будет зависеть от того, подключится ли к ЮГК Туркменистан. Маловероятно, что это произойдет в среднесрочной перспективе. Однако совершенно очевидно, что Южный газовый коридор и, соответственно, Азербайджан, набирают политический и энергетический вес", - резюмировала Ирина Джорбенадзе.

Абдул Керимханов