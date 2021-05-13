Какие предусмотрены бонусы при безналичной оплате?

В Азербайджане для граждан, использующих безналичные способы оплаты, предусмотрены определенные льготы.

Об этом сказали Trend в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az.

По словам представителя госслужбы, льготы применяются при возмещении НДС, уплаченного за товары (кроме нефтегазовой продукции), приобретенные физическими лицами в сети розничной торговли или общественного питания.

Как сообщили в службе, согласно статье 165.5. Налогового кодекса, порядок возмещения НДС, уплаченного потребителями - физическими лицами за товары (за исключением нефте- и газопродуктов) в розничной торговле или в сфере общественного питания на территории Азербайджана, определяется соответствующим органом исполнительной власти. Возмещаемая в соответствии с настоящей статьей сумма состоит из 15 процентов НДС, уплаченного в безналичном порядке, и 10 процентов НДС, уплаченного наличными.

"При оплате покупок пластиковой картой граждане возвращают на 5 процентов больше - 15 процентов от уплаченного ими НДС, тогда как при оплате наличными эта сумма составляет 10 процентов. Таким образом, механизм возврата части НДС оптимизирует безналичные платежи и использование POS-терминалов", - сказали в госслужбе.

Помимо этого, в ГНС подчеркнули, что массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса в Азербайджане.

"Важным шагом, который может существенно изменить работу предприятий сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане, является создание для потребителей возможности оплаты покупки или предоставленной услуги посредством POS-терминала. В сфере торговли и оказания услуг малый и средний бизнес все больше сдает в конкуренции с крупными сетями. Существует ряд объективных факторов, которые сдерживают их внутреннее развитие и ограничивают потенциал роста. Один из них сугубо технологический - оптимизация и автоматизация обслуживания. Наличие POS-терминалов важно не только с точки зрения расширения объемов безналичных расчетов, но и в плане повышения прозрачности, предупреждения случаев уклонения от уплаты налогов", - отметили в ГНС.

В ведомстве отметили, что согласно статье 7 Закона Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", установка POS-терминалов в объектах торговли, бытового обслуживания и прочих видов услуг является обязательной: "За отсутствие POS-терминалов в законе предусмотрено привлечение к соответствующим видам ответственности. Также, согласно статье 16 Налогового кодекса, установка POS-терминалов является одной из обязанностей налогоплательщика".

В ГНС подчеркнули, что отсутствие POS-терминалов или отказ от безналичных расчетов могут повлечь за собой штраф в размере до шести тысяч манатов для владельца объекта.