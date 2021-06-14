Сумгайытский филиал TuranBank уже находится по новому адресу

Принимая определенные меры по преобразованию сетей филиалов, TuranBank перенес свой Сумгайытский филиал на новый адрес с целью улучшения сети обслуживания. После этого филиал с более просторным и современным офисным зданием на проспекте Г. Алиева, 136С, города Сумгайыт обеспечит городских жителей и бизнес-субъектов более оперативным и удобным использованием услуг.

Представленный на основе новой концепции Сумгайытский филиал TuranBank предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, выдача различных кредитов, пластиковые карты, денежные переводы, оплату коммунальных услуг, услуги связи и другие услуги, обмен валюты и другие банковские услуги. В новом филиале созданы все необходимые условия и возможности для обеспечения высочайшего уровня обслуживания клиентов.

Работая с 1992 года, TuranBank обслуживает частных и корпоративных клиентов в 17 точках продаж. Подробную информацию о сети обслуживания TuranBank можно найти по этой ссылке: https://bit.ly/3v4Vnar.

Для получения дополнительной информации о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, позвоните в колл-центр 935 и посетите официальный сайт TuranBank https://bit.ly/3fUQtbQ

TuranBank

С нами надежно...