Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество по проектам на освобожденных территориях

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества по проектам на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом говорилось на встрече главы ведомства Микаила Джаббарова и посла Пакистана Билала Хайи.

Джаббаров подчеркнул, что высоко ценит тесные дружеские и братские отношения с Пакистаном, а также однозначную поддержку официальным Исламабадом позиции Азербайджана во время Отечественной войны.

Стороны отметили наличие большого потенциала для расширения экономических связей и партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

Кроме того, были обсуждены вопросы сотрудничества по проектам в сфере реконструкции, которые будут реализованы на освобожденных территориях.