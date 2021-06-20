ЧБТР планирует предоставить азербайджанскому банку вторую кредитную линию для МСП

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует в этом году предоставить Turanbank вторую кредитную линию для малых и средних предприятий (МСП) в национальной валюте, сообщили Trend в банке.

"Основным фактором является спрос на финансирование в национальной валюте со стороны наших азербайджанских клиентов. В этом году мы планируем предоставить Turanbank вторую кредитную линию для МСП в национальной валюте. Чтобы удовлетворить спрос, мы оцениваем все доступные варианты и выберем наиболее эффективные. Мы не принимали решения о выпуске облигаций", - сказали в ЧБТР.

Отметим, что Черноморский банк торговли и развития, международное финансовое учреждение со штаб-квартирой в Салониках (Греция), был учрежден Албанией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Арменией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. ЧБТР начал свою деятельность в июне 1999 года и имеет уставный капитал в 3,45 миллиарда евро. Банк поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество в Черноморском регионе посредством кредитования торговли и проектного финансирования, гарантий и участия в акционерном капитале частных предприятий и государственных структур в странах-членах.

ЧБТР стал первым международным финансовым институтом, выпустившим облигации в азербайджанских манатах в 2019 году.